İstanbul'da bugün sabah 09.20 civarında skandal bir görüntü kaydedildi. Cevizlibağ-İncirli istikameti Merter Shell Benzin istasyonu önünde lüks bir araç, ambulansın geçişine bir türlü yol vermedi. Sürücü yakalanarak polis merkezi amirliğine teslim edildi. Sürücüye toplamda 324 lira ceza kesildiği aktarıldı

İstanbul'da bugün skandal görüntüler çekildi.



Görüntü, bugün saat 09.20 civarında Cevizlibağ-İncirli istikameti Merter Shell Benzin istasyonu önünde çekildi.



Lüks bir araç, ambulansın geçişine bir türlü yol vermedi.



Bu hareket çok sayıda tepki toplarken, görüntü paylaşan sosyal medya hesabından "Bu insanlık mı? Magandanın Ambulansa yaptıklarına bakın. Akıl alır gibi değil." ifadeleri kullanıldı.



YAKALANDI



Ambulansa yol vermeyen yaptığı manevralarla geçişini kasıtlı engelleyen sürücü M.E.Y. sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. M.E.Y.'ye "saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL, "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan ise 108TL olmak üzere toplam 324 lira idari para cezası kesildi.



M.E.Y. daha sonra Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.



ulusal.com.tr



