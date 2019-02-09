İstanbul Şişli'de maskeli 2 kişi, iş yerinden silahlı soygun gerçekleştirdi.
Meşrutiyet Caddesi'ndeki bir iş yerine yüzlerinde maskeyle gelen silahlı 2 zanlı, çalışanları silahla tehdit ederek bir miktar para ve bir dizüstü bilgisayarı alarak kaçtı.
İhbar üzerine sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul Şişli'de maskeli 2 kişi, iş yerinden silahlı soygun gerçekleştirdi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı
İstanbul Şişli'de maskeli 2 kişi, iş yerinden silahlı soygun gerçekleştirdi.