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Son dakika haberleri... İstanbul Şişli'de silahlı soygun

İstanbul Şişli'de maskeli 2 kişi, iş yerinden silahlı soygun gerçekleştirdi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Son dakika haberleri... İstanbul Şişli'de silahlı soygun

İstanbul Şişli'de maskeli 2 kişi, iş yerinden silahlı soygun gerçekleştirdi. 

Meşrutiyet Caddesi'ndeki bir iş yerine yüzlerinde maskeyle gelen silahlı 2 zanlı, çalışanları silahla tehdit ederek bir miktar para ve bir dizüstü bilgisayarı alarak kaçtı. 

İhbar üzerine sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #şişli
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