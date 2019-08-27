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Son dakika haberleri! İstanbul Sultanbeyli'de gruplar arasında silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul Sultanbeyli’de silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! İstanbul Sultanbeyli'de gruplar arasında silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul Sultanbeyli'de, silahlı çatışmı sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Ovayurt Sokağı'nda, aynı aileden olduğu öğrenilen 5 kişiye, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce araç içerisinden tüfekle ateş açıldı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #silahlı çatışma #sultanbeyli #istanbul
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