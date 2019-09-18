İstanbul Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına müdahale, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.
"2 İTFAİYE ERİMİZİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"
İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İBB İtfaiyesi 53 araç 147 personelle yangına müdahale ediyor. Yangın sonrasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 itfaiye erimizin tedavisi sürüyor." açıklaması yaptı.
YANGINDA PATLAMA
Yangında patlama oldu. Yakıt tankının patlaması sonucu yaralananlar oldu
ulusal.com.tr
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, Tuzla'da fabrikada çıkan yangın ile ilgili yaptığı açıklamada "Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybı yok. Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor" dedi. Yangında patlama oldu. Yakıt tankının patlaması sonucu yaralananlar oldu. İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İBB İtfaiyesi 53 araç 147 personelle yangına müdahale ediyor. Yangın sonrasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 itfaiye erimizin tedavisi sürüyor." açıklaması yaptI
İstanbul Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına müdahale, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle sürüyor.