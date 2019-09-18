İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, Tuzla'da fabrikada çıkan yangın ile ilgili yaptığı açıklamada "Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybı yok. Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor" dedi. Yangında patlama oldu. Yakıt tankının patlaması sonucu yaralananlar oldu. İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İBB İtfaiyesi 53 araç 147 personelle yangına müdahale ediyor. Yangın sonrasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 itfaiye erimizin tedavisi sürüyor." açıklaması yaptI

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