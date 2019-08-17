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Son dakika haberleri! İstanbul Üsküdar'da kara ile deniz birleşti

İstanbul'da etkili olan yoğun sağanak yağış sebebiyle Üsküdar'da kara ile deniz birleşti. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kuvvetli yağış konusunda uyarı yaptı

Son dakika haberleri! İstanbul Üsküdar'da kara ile deniz birleşti

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Üsküdar ilçesinde kara ile deniz birleşti.

Yoğun sağanak yağış, İstanbul'da etkili olmaya devam ediyor.

Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'de gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kuvvetli yağış konusunda uyarı yaptı. 

Açıklamada, son radar verileri ve tahminlere göre, Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olmasının beklendiği, bu nedenle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #üsküdar #son dakika #son dakika haberleri
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