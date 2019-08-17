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Son dakika haberleri... İstanbul ve Marmara Denizi'nde art arda sarsıntılar kaydedildi (17 Ağustos 2019 Cumartesi AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre, İstanbul'da Silivri ilçesinde saat 13.24'te yerin 6.4 kilometre derinliğinde 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünün 2.3 olduğunu duyurdu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 13.41'de iki deprem meydana geldi. Depremler, 2.6 ve 2.9 büyüklüklerinde gerçekleşti. Yerin 8 ve 13.5 kilometre derinliğindeki depremler herhangi bir hasara yol açmadı. Marmara Denizi'nde saat 20.22'de 2.2; saat 22.44'te de 2.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Son dakika haberleri... İstanbul ve Marmara Denizi'nde art arda sarsıntılar kaydedildi (17 Ağustos 2019 Cumartesi AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilerine göre, İstanbul Silivri'de deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğünün 2.5 olduğu belirtildi.

Yerin 6.4 kilometre derinliğinde olduğu açıklanan depremin büyüklüğü ile ilgili AFAD'dan farklı açıklama geldi.

AFAD, depremin büyüklüğünün 2.3 olduğunu duyurdu.

Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.

MARMARA DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 13.41'de iki deprem meydana geldi.

Depremler, 2.6 ve 2.9 büyüklüklerinde gerçekleşti.

Yerin 8 ve 13.5 kilometre derinliğindeki depremler herhangi bir hasara yol açmadı.

MARMARA'DA YİNE DEPREMLER OLDU

Marmara Denizi'nde saat 20.22'de 2.2; saat 22.44'te de 2.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #istanbul #silivri #marmara denizi
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