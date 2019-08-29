İstanbul'da 24 saat boyunca çalışacak metro ve otobüs hatlarını belli oldu. M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı), M1B (Yenikapı-Kirazlı), M2 (Yenikapı-Hacıosman), M4 (Kadıköy-Tavşantepe), M5 (Üsküdar-Çekmeköy), M6 (Levent-Boğaziçi Üniversitesi) metro hatlarının gece boyunca da hizmet vereceği belirtildi. Öte yandan 24 İETT hattının da gece çalışacağı açıklandı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "24 saat ulaşım için ilk adımları attık. 30 Ağustos gecesi 12.30'dan itibaren yoğun seyahat edilen toplam 30 otobüs ve metro hattında cuma ve cumartesi günleri gece seferleri hayata geçecek." dedi. Metro İstanbul tarafından "Bu gece itibariyle 24 saat metroya başlıyoruz! Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan ve Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan geceler ile resmi tatil günlerine bağlanan geceler, 6 metro hattımızda 24 saat kesintisiz toplu ulaşım sağlanacak." açıklaması yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün bir basın açıklaması düzenledi ve dün "müjde" diye duyurduğu 24 saat ulaşım uygulamasının detaylarını anlattı.



Aralarında Yenikapı-Hacıosman ve Kadıköy-Tavşantepe'nin de bulunduğu 6 metro hattı ve 24 İETT otobüsünün 24 saat hizmet vereceğini duyuran İmamoğlu, bunları kullanan yolcuların 00:30-05:30 saatleri arasında çift bilet parası ödeyeceğini vurguladı.



İmamoğlu, şunları söyledi:



"Bugüne kadar sabah 06:00'a doğru ilk trenler metro istasyonlarına yanaşıyordu. Dolayısıyla sabah erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan emekçilerimiz bazı sorunlar yaşıyordu. İstanbulluların sabahları veya gece mesailerinden dönüşlerde sorun yaşamaması adına bunları yeniden düzenledik.



M1A (Yenikapı-Atatürk Havalimanı), M1B (Yenikapı-Kirazlı), M2 (Yenikapı-Hacıosman), M4 (Kadıköy-Tavşantepe), M5 (Üsküdar-Çekmeköy), M6 (Levent-Boğaziçi Üniversitesi) metro hatları ile 24 İETT hattı 24 saat ulaşıma açılacak.

Gece tarifesi 00:30-05:30 arası geçerli olacak ve bu saat diliminde ulaşımdan faydalanan yolcular 2 basım kadar ücret ödeyecek."



SOSYAL MEDYADAN DUYURDU



İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "24 saat ulaşım için ilk adımları attık. 30 Ağustos gecesi 12.30'dan itibaren yoğun seyahat edilen toplam 30 otobüs ve metro hattında cuma ve cumartesi günleri gece seferleri hayata geçecek." dedi.



GECE METROSU DETAYLARI



24 saat yaşayan bir metropol olan İstanbul’un gerekleri düşünülerek ve İstanbulluların “Metro Hatlarında Gece Seferleri Yapılması” talepleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirilerek hafta sonları ve resmi tatil günlerinde metroların 24 saat hizmet vermesi kararlaştırıldı.



30 Ağustos itibari ile başlayacak olan uygulama kapsamında Metro İstanbul işletmesinde bulunan; M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hatlarında hafta sonu ve resmi tatil günlerinde 24 saat işletme yapılacaktır.



Gece Metrosu Nasıl Çalışacak?



Gece metro işletmesi, Cuma’yı Cumartesi’ye ve Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan geceler ile resmi tatil günleri öncesindeki gecelerde, 20 dk. sefer aralığında gerçekleştirilecektir. Bu planlama ile; hafta sonları gece seferi öncesindeki normal işletme günü ile birlikte 66 saatlik, 1 günlük resmi tatillerde de 42 saatlik kesintisiz işletme gerçekleştirilecektir. İşletme hafta sonu ve resmi tatil günlerinin takvim günü başlangıcı, yani saat 00:00 itibari ile başlayarak ilgili gün veya günlerin son normal işletmesinin bitişi ile saat 23:59'da sona erecektir.



Örneğin: 30 Ağustos 24 saat işletmesinin hafta sonu önüne gelmesi sebebiyle;



• 29 Ağustos günü sabah 06:00 da başlayan hafta içi işletmesi 30 Ağustos 00:00 itibari ile gece işletmesine dönecek,

• 30 Ağustos sabah 06:00 itibari ile resmi tatil tarifesi uygulanacak,

• 31 Ağustos 00:00-06:00 arası gece tarifesi, 06:00 ile 1 Eylül 00:00 arası hafta sonu tarifesi uygulanacak,

• 1 Eylül 00:00-06:00 arası gece tarifesi, 06:00-00:00 arasında hafta sonu tarifesi uygulanacaktır,



Böylece 29 Ağustos Perşembe 06:00 ile 1 Eylül Pazar 00:00 arasında 90 saatlik kesintisiz metro ulaşımı sağlanacaktır. Örnek anlatımın infografik tasarımı ve 1 Ocak 2020 tarihine kadar hafta sonu ve resmi tatil günleri ile ilgili görseller aşağıda verilmiştir.







Spor Karşılaşmaları ve Özel Etkinlik Günlerinde Nasıl İşletme Yapılacak?



Gece Metrosu işletmesi ile 24 saat kesintisiz işletme yapılan günlere denk gelen Spor Karşılaşmaları, Özel Etkinlikler veya İBB Meclis Kararı ile sefer uzatma kararı alınan günlerde Gece Metrosu işletmesine dahil olan hatlarda herhangi bir saat ve sefer sıklığı değişikliği olmadan saat 00:00 itibari ile gece işletmesine geçilecektir. Bu 6 hat dışında kalan hatlarda ise, sadece sefer uzatması yapılacak ve daha önceki dönemlerde olduğu gibi uzatma bitimine kadar hizmet verilecektir. Özel bir durum olmadığı ve duyurulmadığı sürece; M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve F1 Taksim-Kabataş hatları bu prensip ile uzatma seferlerini yapacaktır.



Güvenlik Nasıl Sağlanacak?



Proje çerçevesinde, 24 saat işletme yapılacak olan 6 hat tüm istasyonları ile hizmet verecek olup, hatların tamamında gündüz görev yapan güvenlik görevlisi ile aynı sayıda güvenlik görevlisi gece işletmesinde de görev yapacaktır. Her hattın kumanda merkezlerinde ve Güvenlik İzleme Merkezi’nde normal işletme şartlarında olduğu gibi görev yapılacaktır. Vatandaşlarımızın güvenlik konusunda bir endişe ve sıkıntı yaşamaması, kontrol ve güvenlik hizmetlerinin yüksek seviyede verilebilmesi için gece işletmeleri süresince bazı giriş çıkışlar erişime kapatılacaktır. Bu konu ile ilgili olarak istasyonlarda bilgilendirme ve yönlendirmeler personeller tarafından yapılacak olup erişime açık girişlerin listesini buraya tıklayarak görebilirsiniz.



Bakım Faaliyetlerinde Nasıl Bir Değişiklik Yapılacak?



Metro İstanbul olarak siz değerli yolcularımızın güvenli ve konforlu bir seyahat yapabilmesi için Bakım Konseptimize yüksek hassasiyet ve önem vermekteyiz. Ayrıca, işletmelerimizin yüksek dakiklik ve başarı oranının da sürdürülebilmesi için hat ve araçlarımızın bakım ve onarım faaliyetlerine önem vermekteyiz. Gece metro işletmesinin bakım ve onarım faaliyetlerimize negatif etkisinin olmaması ve aynı hizmet kalitesinin devam ettirilebilmesi için Bakım Konseptimizde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bu sebeple, gece metrosu olarak çalışacak hatlarımızda hafta sonu yapılmakta olan rutin ve planlı bakım onarım faaliyetleri hafta içi gece çalışmalarına kaydırılarak yapılacaktır, gece metro sistemi dışında kalan hatlardaki bakım ve onarım faaliyetleri de hafta sonlarına kaydırılarak personel ve çalışma dengesi sağlanarak bakım onarım faaliyetlerinde aksama olmaması sağlanacaktır.



Gece Metrosu Ücretlendirmesi



30 Ağustos itibari ile başlayacak olan gece metrosunda Çift Ücret tarifesi uygulanacaktır. Gece sefer tarifesinin başlangıcı olan saat 00:30 itibari ile turnikelerden geçiş için kart okuması yaptırıldığında ilgili kartın dahil olduğu tarife üzerinden ÇİFT GEÇİŞ ücreti tahsil edilecektir. Sistem sabah 05:30’da gece seferlerinin bitimi ile birlikte normal tarife üzerinden ücret tahsiline dönecektir.



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