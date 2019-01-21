İzmir'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.



Alınan bilgiye göre, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuru yemiş fabrikasının imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.



Fabrika çalışanları tahliye edildi, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.



Bu arada, fabrikadan yayılan duman şehrin birçok noktasından görüldü.