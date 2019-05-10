İzmir Körfezi'nde saat 14.42'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, İzmir Körfezi'nde deprem oldu.



Verilere göre, deprem saat 14.42'de oldu.



Depremin büyüklüğünün, 3.2 olduğu aktarıldı.



Körfezdeki depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medyada o anları anlatan mesajlar paylaştı.



KANDİLLİ'DEN BİLGİLENDİRME



Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, depremlerin Çiğli ilçesinde olduğu belirtildi.



Depremin 2.8 ve 2.6 büyüklüğünde olduğu belirtildi.



ulusal.com.tr