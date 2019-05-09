İzmir'de bir evde silahla vurularak öldürülmüş 2 gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Güzelyalı Semti 34. Sokak'ta su dağıtımı yapan iş yeri sahibi, çalışanı Efecan Balbay'ın (25) sabah mesaiye gelmemesi üzerine bu kişinin yan binadaki tek odalı evine gitti.



Kapının kilitli olmadığını fark edince içeriye giren iş yeri sahibi, Balbay ile yine bir başka su dağıtım firmasında çalışan Semih Erdoğan Köse'yi (24) silahla ateş edilmiş halde görünce durumu da polise bildirdi.



Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, vücutlarında ateşli silah yarası görülen 2 gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Av tüfeği odada bulundu

Polis ekipleri, olayda kullanılan av tüfeğini gençlerin kaldığı odada buldu.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kriminal incelemenin ilk bulgularında, gençlerin aynı silahla, yakın mesafeden vuruldukları belirlendi.

Efecan Balbay ve Semih Erdoğan Köse'nin sosyal medya hesaplarını da inceleyen polis ekipleri, buradaki mesajların gençlerin intihar etmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini değerlendirdi.

Semih Erdoğan Köse'nin kısa bir süre önce eşinden ayrıldığı, iyi arkadaş olduğu Efecan Balbay ile kaldıkları aynı evde her ikisinin de annelerinin olmaması nedeniyle zaman zaman dertleştikleri ifade edildi.

Öte yandan olayı haber alan iki gencin arkadaşları iyi bir Göztepe taraftarı olduğunu ifade ettikleri Köse ve Balbay için üzüntü yaşadı.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.