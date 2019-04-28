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Son dakika haberleri... İzmir Foça'da deprem (28 Nisan 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

İzmir Foça'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika haberleri... İzmir Foça'da deprem (28 Nisan 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 17:49'de İzmir Foça'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesive Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #deprem
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