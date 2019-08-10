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Son dakika haberleri: Kahramanmaraş Elbistan'da deprem (10 Ağustos 2019 Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 18.19'da yerin 5.3 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş Elbistan'da deprem (10 Ağustos 2019 Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde deprem meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, deprem, saat 18.19'da oldu.

Depremin yerin 5.3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı belirtildi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #Kahramanmaraş #Elbistan #deprem
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