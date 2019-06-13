Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremind erinliği 5 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 21:04'te Kahramanmaraş'ta 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremind erinliği 5 kilometre olarak açıklandı.



Son depremlerin listesi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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