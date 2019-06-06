Kocaeli'de bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikaya yayıldı. Ekipler, 5 kişiyi alevlerin arasından çıkardı. Hastaneye kaldırılan 5 işçi ise hayatını kaybetti

Bayramın son günü acı haber Kocaeli'den geldi. Teksil fabrikasından yükselen kara dumanların içinden işçilerin cansız bedeni çıkarıldı.



Bayram günü iş yerlerinde çalışıyorlardı. Tekstil fabrikası ve lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Etraf kumaş parçalarıyla doluydu. Alevler bir anda her yeri sardı.



TEKSTİL FABRİKASI ALEV ALEV YANDI



Çayırova ilçesine itfaiye ve kurtarma ekipleri gönderildi. Fabrikadaki alevleri söndürmek için yoğun çaba sarfedildi.



İtfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem aldı. Zaman zaman patlama sesleri duyuldu.



Yangına güçlükle müdahale edildi.



30 İŞÇİ KENDİ İMKÂNLARI İLE ALEVLERDEN KURTULDU



Ancak işçiler 4 katlı fabrikadaki dumanların arasında kalmıştı. Ekipler, talihsiz vatandaşların cansız bedenine ulaştı.



Yangın sırasında içeride mesaide olan yaklaşık 30 kişi bulunduğu öğrenildi. Çoğu işçi kendi imkânlarıyla dışarı çıktı.



Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, olay yerine gitti. İtfaiye ekiplerinin 9 dakika içinde yangına müdahale etmeye başladığını söyledi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da ekiplerin çalışmalarını yakından takip etti.



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