Kocaeli Çayırova Şekerpınar'da bir kimyasal madde deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri de duyuluyor. Çayırova-Şekerpınar Bağlantı Yolu'nda yoğun duman olduğu bildirildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir lojistik depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Cumhuriyet Mahallesi'nde çevresinde fabrikalar bulunan bir lojistik depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Alevlerin çevredeki fabrikalara sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, zaman zaman patlama sesleri de duyulan yangına güçlükle müdahalede bulunuyor.













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