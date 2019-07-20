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Son dakika haberleri... Konya'da korkunç kaza: 7 kişi öldü! İşte ilk fotoğraf

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Konya'da korkunç kaza: 7 kişi öldü! İşte ilk fotoğraf

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Ticaret Borsası alt geçicinde, 42 ACM 965 plakalı otomobil ile plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Konya #kaza
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