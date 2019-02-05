Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. İlçede saat 16.55'te yerin 1.2 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasthanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde deprem oldu.



Verilere göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.



Depremin saat 08.17'de olduğu aktarıldı.



Bilgilere göre, depremin büyüklüğü ilk önce 4.2 olarak açıklandı fakat büyüklük revize edilerek 4 şeklinde ifade edildi.



BİR SARSINTI DAHA



Saat 08.44'te de yine Hekimhan ilçesinde yerin 7 kilometre derinliğinde 2.1 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.



BİR DEPREM DAHA



Hekimhan ilçesinde saat 16.55'te bir deprem daha oldu.



Kandilli Rasathanesi verilerine göre, deprem yerin 1.2 kilometre derinliğinde oldu.



Depremin 3,5 büyüklüğünde olduğu da aktarıldı.



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