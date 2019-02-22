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Son Dakika haberleri... Malatya Pütürge'de deprem (22 Şubat 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21:01'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika haberleri... Malatya Pütürge'de deprem (22 Şubat 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nden alınan bilgiye göre, saat 21:01'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6, derinliğini ise 3 kilometre olarak duyurdu.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  


ulusal.com.tr

Etiketler; #malatya #deprem #son depremler
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