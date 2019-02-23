Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21:01'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nden alınan bilgiye göre, saat 21:01'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17 kilometre olarak açıklandı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6, derinliğini ise 3 kilometre olarak duyurdu.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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ulusal.com.tr