Son dakika haberleri... Manisa Salihli'de otobüs ile minibüs çarpıştı: : 5 ölü, 6 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, otobüsle minibüs çarpıştı. Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde, henüz plakası ve sürücüleri tespit edilemeyen bir yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı. 3 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, otobüsle minibüs çarpıştı.



Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde, henüz plakası ve sürücüleri tespit edilemeyen bir yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı.



3 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.





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