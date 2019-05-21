Manisa'nın Soma ilçesinde saat 08.24'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Manisa'nın Soma ilçesinde deprem oldu.



Bilgilere göre, deprem saat 08.24'te meydana geldi.



Yerin 5.9 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 3.8 olduğu açıklandı.



Edinilen bilgilere göre, depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.



Saat 08.46'ta da 2.7 büyüklüğün bir sarsıntı kaydedildi.



ulusal.com.tr