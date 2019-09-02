Manisa'nın Kula ilçesinde üzüm toplamaya giden işçilerin bulunduğu midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı. Aksaray'da nişana gidenlerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde üzüm toplamaya giden işçilerin bulunduğu midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.Çakırbeli Mahallesi'nden Alaşehir yönüne giden tarım işçilerini taşıyan Yüksel Ilgın (40) yönetimindeki 45 Y 7687 plakalı midibüs şarampole devrildi.Kazada sürücü ile 16 işçi yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Midibüste 26 kişinin bulunduğu öğrenildi.Aksaray'da nişana gidenlerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.Erdal Narman (43) idaresindeki 04 DC 749 plakalı otomobil, Aksaray-Konya kara yolunun 35. kilometresinde şarampole devrildi.Kazada sürücü ile araçta bulunan Zozan (15), Muhammed (2), Alanur (3), Vural (36), Hassı (65) ve Mihriban Narman yaralandı.Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Narman ailesinin, Ağrı'dan Antalya'ya yakınlarının nişanına gittiği öğrenildi.