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Son dakika haberleri! Marmara'da deprem oldu! Bursa art arda 3 kez sallandı (21 Ağustos 2019 Çarşamba Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Son dakika haberlerine göre, Marmara Bölgesi'nde deprem meydana geldi. Bursa'nın Karacabey ilçesi art arda 3 kez sallandı. Depremler sırasıyla 3, 2.4 ve 2.8 büyüklüklerinde oldu. Depremin derinlikleri 6 kilometreden çok olmazken depremi bazı vatandaşların hissettiği kaydedildi. Deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı

Son dakika haberleri! Marmara'da deprem oldu! Bursa art arda 3 kez sallandı (21 Ağustos 2019 Çarşamba Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Son dakika haberleri...

Marmara Bölgesi'nde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bursa'da art arda 3 kez deprem oldu.

Karacabey ilçesinde meydana gelen depremlerin büyüklükleri, sırasıyla 3, 2.4 ve 2.8 olarak açıklandı.

Depremin derinlikleri 6 kilometreden çok olmazken depremi bazı vatandaşların hissettiği kaydedildi.

Öte yandan deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #marmara #deprem #son dakika #son dakika haberleri #bursa #Karacabey #AFAD #kandilli rasathanesi
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