Kandilli Rasathanesi'ne göre, İstanbul'un Avcılar ilçesinde saat 08.54'te yerin 4.6 kilometre derinliğinde 2.2 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'a göre ise depremin 1.9 büyüklüğünde ve Marmara Denizi'nde oldu

Marmara Bölgesinde, İstanbul'da deprem mi oldu?



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, İstanbul'un Avcılar ilçesinde deprem oldu.



Depremin saat 08.54'te meydana geldiği belirtildi.



Yerin 4.6 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 2.2 olduğu bildirildi.



Öte yandan AFAD'a göre ise depremin 1.9 büyüklüğünde ve Marmara Denizi'nde oldu.



ulusal.com.tr