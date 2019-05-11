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Son dakika haberleri... Marmara İstanbul'da deprem mi oldu? (11 Mayıs 2019 Kandilli AFAD son depremler)

Kandilli Rasathanesi'ne göre, İstanbul'un Avcılar ilçesinde saat 08.54'te yerin 4.6 kilometre derinliğinde 2.2 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'a göre ise depremin 1.9 büyüklüğünde ve Marmara Denizi'nde oldu

Son dakika haberleri... Marmara İstanbul'da deprem mi oldu? (11 Mayıs 2019 Kandilli AFAD son depremler)

Marmara Bölgesinde, İstanbul'da deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, İstanbul'un Avcılar ilçesinde deprem oldu.

Depremin saat 08.54'te meydana geldiği belirtildi.

Yerin 4.6 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 2.2 olduğu bildirildi.

Öte yandan AFAD'a göre ise depremin 1.9 büyüklüğünde ve Marmara Denizi'nde oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #marmara bölgesi #marmara #Deniz #istanbul #avcılar #deprem
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