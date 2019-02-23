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Son dakika haberleri... Mersin Erdemli'de midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 2'si ağır 15 işçi yaralandı.

Son dakika haberleri... Mersin Erdemli'de midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 1 işçi öldü, 2'si ağır 15 işçi yaralandı.

Limon toplamak üzere gittikleri Çeşmeli Mahallesi'ndeki bahçelerden dönen işçileri taşıyan N.S'nin kullandığı 33 CAC 03 plakalı midibüs, Sarıyer-Çeşmeli Mahallesi kara yolunda devrildi.

Kazada işçilerden biri hayatını kaybetti, 2'si ağır 15'i yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın, yağmur nedeniyle limon toplama işinin iptal olması üzerine dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mersin #erdemli #kaza
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