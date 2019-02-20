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Son dakika haberleri... Mersin Silifke'de feci kaza! Minibüs devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı var

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşanan kaza sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu kaza olurken araçta toplamda 26 kişinin olduğu öne sürüldü. Öte yandan feci kazayla ilgili soruşturma da başlatıldı

Son dakika haberleri... Mersin Silifke'de feci kaza! Minibüs devrildi: 4 ölü, çok sayıda yaralı var

Mersin'in Silifke ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 KEE 22 plakalı minibüs, Atayurt Mahallesi Esenbel mevkisinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralananlar ise ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, minibüste toplam 26 kişinin bulunduğu iddia edildi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mersin #silifke
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