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Son dakika haberleri... Mersin Toroslar'da 5 katlı bina çöktü

Mersin Merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan bina çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı

Son dakika haberleri... Mersin Toroslar'da 5 katlı bina çöktü

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki 5 katlı binada oturanlar akşam saatlerinde kolonlardan sesler gelmesi üzerine binayı boşaltıp, akrabalarının yanına gitti.

Boşaltılan bina ise sabah saatlerinde çöktü.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri her ihtimale karşın enkazda arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan aramalarda şu ana kadar bina altında kalanın olmadığı belirlendi.

Bu arada binanın sadece birinci ve ikinci katının kullanıldığı öğrenildi.

Ekipler tarafından enkazda çalışma yapıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mersin #toroslar #Bina
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