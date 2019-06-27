Son dakika haberleri... Meteoroloji hava durumu uyarısını yaptı! Bazı illerde kuvvetli yağış etkili olacak

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının artarak mevsim normallerini üzerinde seyredeceği bildirilirken, bazi bölgeler için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarı da yapıldı. Bugün öğleden sonra, özellikle Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bursa'nın doğusu, Sakarya'nın güney kesimleri, Bilecik, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Uşak, Kütahya, Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.



Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarların genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, trafikte aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.



MARMARA



Parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Bilecik ile Bursa'nın doğu, Sakarya'nın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



BALIKESİR °C, 33°C

Parçalı bulutlu



BURSA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu



KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu



EGE



Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Kütahya ve Uşak çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 32°C

Parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu



MANİSA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, Göller yöresinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Eskişehir il genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu



ÇANKIRI °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



SİVAS °C, 29°C

Az bulutlu



BATI KARADENİZ



Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu



ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.



AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



BAYBURT °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS °C, 27°C

Parçalı bulutlu, bugün (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



VAN °C, 29°C

Az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık



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