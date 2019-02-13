Muğla çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (Çarşamba) gece saatlerine kadar il merkezi ile Marmaris ve Ula ilçelerinde kuvvetli (40-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Öte yandan Marmara Bölgesinde bugün akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetini arttıracağı kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklendiği belirtildi. Fırtınanın perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Adana, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Ankara'nın batı, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Sakarya'nın batı kesimlerinde kuvvetli olarak gerçekleşecek olan yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Antalya’nın iç kesimlerinin yüksekleri ile Edirne, Kırklareli ve Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, iç kesimlerde yer yer güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (80-100 km/sa) esmesi bekleniyor.



UYARILAR



"KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, İstanbul, Kocaeli ve Antalya çevreleri ile Sakarya'nın batı kesimlerinde kuvvetli (20-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (80-100 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyi, İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın batı kesimlerinde kuvvetli (20-50 kg/m2) olarak gerçekleşecek olan yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor.



BURSA °C, 7°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli (20-50 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



ÇANAKKALE °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli (20-50 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli (20-50 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



KIRKLARELI °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı, öğle saatlerinden sonra yağmurlu



EGE

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar bölgenin kuzey kıyılarında ve zamanla tüm kıyı kesimlerinde kuvvetli (20-50 kg/m2, Muğla çevrelerinde 40-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (80-100 km/sa) esmesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu



IZMIR °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli (20-50 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



MANISA °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli (20-50 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



MUĞLA °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli (40-75 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevrelerinde kuvvetli (40-75 kg/m2) olmak üzere bölgenin batı kesimleri ile bu sabah ilk saatlerde Adana çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli (40-75 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



BURDUR °C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu



HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri ile akşam saatlerinde Ankara'nın batı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri hafif yağmurlu



ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu



KIRIKKALE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmurlu, Bolu çevrelerinin akşam saatlerine kadar yağmur, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı



KARABÜK °C, 12°C

Çok bulutlu



SİNOP °C, 11°C

Çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Orta Karadeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ARTVİN °C, 13°C

Az bulutlu



ÇORUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu



MUŞ °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı bulutlu



GAZIANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



SIIRT °C, 11°C

Parçalı bulutlu



ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına; Marmara’da fırtına, Batı Karadeniz Güney Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatı, zamanla batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, batısında 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,5 ila 3,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), öğle saatlerinden sonra 7 ila 9 (75-90 km/sa), Güney Ege’de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6 (40-60 km/sa), zamanla kuzeyi kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, kuzeyinde 4,0 ila 5,0m, Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında orta.



AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğu, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.



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