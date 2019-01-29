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Son dakika haberleri: Meteorolojiden fırtına uyarısı (30 Ocak 2019 Çarşamba hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Ege Denizi'nde rüzgarın bugün (Salı) akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Akdeniz’de rüzgarın Çarşamba günü sabah saatleri ile akşam saatleri arasında (30.01.2019 07:00 - 17:00 L) Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğu, Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğu yönlerden olmak üzere 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına; Doğu Akdeniz’in doğusunda zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 30.01.2019 Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi

Son dakika haberleri: Meteorolojiden fırtına uyarısı (30 Ocak 2019 Çarşamba hava durumu)

Genel müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'de ise rüzgarın yarın 07.00-17.00 saatlerinde doğu ve güneydoğu yönlerinden, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına, Doğu Akdeniz'in doğusunda zaman zaman 9 kuvvetine ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

MGM'nin açıklaması şöyle:

"Ege Denizi'nde rüzgarın bugün (Salı) akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Akdeniz’de rüzgarın Çarşamba günü sabah saatleri ile akşam saatleri arasında (30.01.2019 07:00 - 17:00 L) Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğu, Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğu yönlerden olmak üzere 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına; Doğu Akdeniz’in doğusunda zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın 30.01.2019 Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor."

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #Hava durumu #fırtına
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