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Son dakika haberleri... Meteorolojiden İstanbul Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından "İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir." açıklaması yapıldı

Son dakika haberleri... Meteorolojiden İstanbul Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir." denildi.

Yağışın bitiş saatinin 19.00 olduğu belirtildi.

Orta kuvvette beklenen yağışın ani sel, su baskını ve yıldırım riski oluşturabileceğinin muhtemel olduğu ifade edildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #istanbul #çatalca #arnavutköy #büyükçekmece
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