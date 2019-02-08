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Son dakika haberleri... Meteorolojiden İstanbul ve Ankara'ya uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul ve Ankara için kritik uyarılar geldi. Yağışın etkili olduğu iller için yağmur uyarısı yapıldı. Açıklamaya göre, İstanbul ve Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak olması bekleniyor

Son dakika haberleri... Meteorolojiden İstanbul ve Ankara'ya uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney ve İç Ege, Akdeniz,İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, İzmir, Çorum, Rize ve Artvin çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

üzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz kıyıları ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Çok bulutlu, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 10°C
Çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELI °C, 5°C
Çok bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimleri ile İzmir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

IZMIR °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MANISA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

HATAY °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir Hariç) aralıklı yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

CANKIRI °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKISEHIR °C, 5°C
Çok bulutlu

KONYA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

SİNOP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Ordu, Çorum, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Elazığ, Malatya ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MUŞ °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZIANTEP °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SIIRT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağışta anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusunda doğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) zamanla 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #istanbul #ankara
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