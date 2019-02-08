Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul ve Ankara için kritik uyarılar geldi. Yağışın etkili olduğu iller için yağmur uyarısı yapıldı. Açıklamaya göre, İstanbul ve Ankara çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Güney ve İç Ege, Akdeniz,İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, İzmir, Çorum, Rize ve Artvin çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



üzgarın; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz kıyıları ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Çok bulutlu, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 10°C

Çok bulutlu



ÇANAKKALE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



KIRKLARELI °C, 5°C

Çok bulutlu



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimleri ile İzmir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu



IZMIR °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



MANISA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı



AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



BURDUR °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir Hariç) aralıklı yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



CANKIRI °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



ESKISEHIR °C, 5°C

Çok bulutlu



KONYA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.



SİNOP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı



DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Ordu, Çorum, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



ÇORUM °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Elazığ, Malatya ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.



ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı



KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



MUŞ °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı



VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



GAZIANTEP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



SIIRT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağışta anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusunda doğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) zamanla 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



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