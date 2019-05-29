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Son dakika haberleri... Metro İstanbul duyurdu: T3 Kadıköy-Moda tramvay hattı seferi yapılamıyor

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında, teknik bir arıza nedeniyle seferin yapılamadığını duyurdu

Son dakika haberleri... Metro İstanbul duyurdu: T3 Kadıköy-Moda tramvay hattı seferi yapılamıyor

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında, teknik bir arıza nedeniyle seferin yapılamadığını duyurdu

T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında sefer yapılamıyor.

Açıklama, Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapıldı.

Açıklamada, "T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında, teknik bir arıza nedeniyle sefer yapılamamaktadır." denildi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Metro İstanbul #Kadıköy #moda #tramvay hattı
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