Metro İstanbul, sosyal medya hesabından T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında, teknik bir arıza nedeniyle seferin yapılamadığını duyurdu
T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında sefer yapılamıyor.
Açıklama, Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapıldı.
Açıklamada, "T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında, teknik bir arıza nedeniyle sefer yapılamamaktadır." denildi.
ulusal.com.tr
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında, teknik bir arıza nedeniyle seferin yapılamadığını duyurdu
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında, teknik bir arıza nedeniyle seferin yapılamadığını duyurdu