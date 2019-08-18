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Son dakika haberleri... Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Son dakika haberleri... Muğla'da orman yangını

Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. 

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre orman bölge müdürlükleri bünyesindeki 8 helikopter, çok sayıda arazöz ve yaklaşık 150 orman işçisiyle müdahale ediliyor. 

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba gösteriyor. 

Sarp bölgede etkili olduğu için karadan müdahalede güçlük çekilen alevlerin yayılması kısmen durduruldu. 

Yangın bölgesine yakın yerleşim yeri bulunmadığı öğrenildi. 

Akgedik Barajı'nın yangın bölgesine yakın olması, helikopterlerle alevlere daha etkin müdahale edilmesini kolaylaştırıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla
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