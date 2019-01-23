Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla Valisi Esengül Civelek, herhangi bir mal ve can kaybı bulunmadığını açıkladı

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Bilgilendirme Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer aldı. Depremin yerin yaklaşık 65,88 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.



Depremin Datça-Marmaris arası Boynuzcuk mevkii açıklarında olduğunu ifade eden Muğla Valisi Esengül Civelek "İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını" açıkladı.



Civelek, jandarma, emniyet, sağlık ekipleri, itfaiye ve 112 Acil çağrı merkezine bölgeden herhangi bir ihbar gelmediğini vurguladı.



Öte yandan, depremin hissedildiği Datça, Marmaris, Menteşe, Yatağan ve Milas ilçelerinde sokakların boş olduğu görüldü.



ulusal.com.tr