AFAD'ın son dakika verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 18.58'de yerin 7 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, çok sayıda vatandaş tarafından hissedildi. Depremi hisseden yurttaşlar, sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaşarak depremin olduğunu belirtti

AFAD'ın son dakika verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde deprem oldu.



Deprem, saat 18.58'de meydana geldi.



Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu öğrenildi.



3.7 büyüklüğündeki deprem, çok sayıda vatandaş tarafından hissedildi.



Depremi hisseden yurttaşlar, sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaşarak depremin olduğunu belirtti.



SON DEPREMLER



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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