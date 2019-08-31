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Son dakika haberleri! Muğla Datça'da deprem meydana geldi (31 Ağustos 2019 Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

AFAD'ın son dakika verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 18.58'de yerin 7 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, çok sayıda vatandaş tarafından hissedildi. Depremi hisseden yurttaşlar, sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaşarak depremin olduğunu belirtti

Son dakika haberleri! Muğla Datça'da deprem meydana geldi (31 Ağustos 2019 Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

AFAD'ın son dakika verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde deprem oldu.

Deprem, saat 18.58'de meydana geldi.

Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu öğrenildi.

3.7 büyüklüğündeki deprem, çok sayıda vatandaş tarafından hissedildi.

Depremi hisseden yurttaşlar, sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaşarak depremin olduğunu belirtti.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #muğla #Datça #son dakika haberleri #AFAD #kandilli rasathanesi #son depremler
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