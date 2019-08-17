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Muğla'da deprem
Muğla'da deprem
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Son dakika haberleri! Muğla Marmaris'te peş peşe depremler meydana geliyor (17 Ağustos 2019 Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Muğla'da gece saatlerinden itibaren depremler meydana geliyor. Marmaris ilçesinde olan depremlerin büyüklüklerinin 2.2 ile 3.2 arasında olduğu açıklandı. Depremin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı belirtildi

Son dakika haberleri! Muğla Marmaris'te peş peşe depremler meydana geliyor (17 Ağustos 2019 Cumartesi Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Muğla'da gece saatlerinden itibaren deprem olmaya başladı.

Marmaris ilçesinde meydana gelen depremlerin büyüklükleri belli oldu.

Büyüklükleri 2.2 ile 3.2 arasında olan depremlerin herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığı ifade edildi.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #deprem #Marmaris #muğla
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