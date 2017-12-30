Muğla Ula'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla Ula'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Muğla Ula'da saat 22:12'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.





ulusal.com.tr