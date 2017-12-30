banner961
Bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi
Yunanistan'dan geri adım
Yunanistan'dan geri adım
İstanbul'da çatışma: 1 polis yaralı
İstanbul'da çatışma: 1 polis yaralı
Ekonomi Bakanı Zeybekci'den Bitcoin uyarısı
Ekonomi Bakanı Zeybekci'den Bitcoin uyarısı

Son Dakika haberleri: Muğla Ula'da deprem (30 Aralık son depremler)

Muğla Ula'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika haberleri: Muğla Ula'da deprem (30 Aralık son depremler)

Muğla Ula'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Muğla Ula'da saat 22:12'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #Ula #muğla
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kaymakamlık binası önünde el bombası bulundu
Sonraki Haber
Nihat Genç'ten Kafa dergisi uyarısı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.