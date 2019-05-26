Muğla Yatağan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 15:07'de Muğla Yatağan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15 kilometre olarak açıklandı.



Saat 15:02'de 3.1, saat 15:00'da 3.4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



Tıklayınız



ulusal.com.tr