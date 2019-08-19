Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 50 ZB 455 plakalı minibüs, Acıgöl-Gülşehir kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 50 AG 452 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü 9 kişi yaralandı.
Nevşehir Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.