Nevşehir Acıgöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesindeki trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.



Tarım işçilerini taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 50 ZB 455 plakalı minibüs, Acıgöl-Gülşehir kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 50 AG 452 plakalı tırla çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü 9 kişi yaralandı.