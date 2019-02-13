Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Anadolu ve dünya kültürünün istisnai değerlerinden olan peribacalarına yakın bir noktada başlatıldığı belirlenen inşaat durdurulmuştur" açıklaması yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Göreme'deki otel inşaatının durdurulduğu bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir'in Göreme beldesinde otel inşaatı yapıldığına dair basında yer alan haberler hatırlatıldı.



Konunun Bakanlık tarafından ivedilikle incelemeye alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Anadolu ve dünya kültürünün istisnai değerlerinden olan peribacalarına yakın bir noktada, 2 pafta 9423 parselde başlatıldığı belirlenen inşaat durdurulmuştur."

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