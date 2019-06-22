Son dakika haberleri... Nevşehir ve Manisa'da kaza: 40 yaralı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tur midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 27, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün park halindeki başka bir minibüse çarparak, devrilmesi sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı. İki kazada toplamda 40 kişi yaralandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tur midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 27 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Kapadokya'ya seyreden Hulusi Erdoğan yönetimindeki 06 BHR 224 plakalı tur midibüsü ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 50 FP 436 plakalı otomobil, Acıgöl ilçesi girişindeki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tur midibüsü devrildi.



Kazada, 27 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Acıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi.



BİR KAZA DA MANİSA'DA



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün park halindeki başka bir minibüse çarparak, devrilmesi sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre 20 tarım işçisini taşıyan M.S'nin (50) kullandığı 45 J 4845 plakalı minibüs, Şeyh Sinan Mahallesi Ali Koç Caddesi üzerinde yokuş çıkarken iddiaya göre, şanzıman arızası nedeniyle kontrolden çıkarak geri manevra yaptı.



Yol kenarında park halindeki 45 ZE 771 plakalı minibüse çarpan araç, devrildi.



Olayda yaralanan 13 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı.



Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Suriye uyruklu Fidda Elharun'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, diğer yaralılar ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Sürücü, gözaltına alındı.



ulusal.com.tr