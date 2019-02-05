İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, kar yağışının sürpriz yapabileceğini belirtti.
Şen, Trakya bölgesinde 7-8 Şubat 2019 tarihlerinde kar yağışının sürpriz yapabileceğini aktardı.
Ayrıca, Prof. Dr. Şen'e göre, 8-9 Şubat 2019 tarihlerinde doğu bölgelerde hava soğuk olacak.
Ek olarak, doğu bölgelerde yoğun kar yağışının etkili olabileceği bildirildi.
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İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya bölgesinde 7-8 Şubat 2019 tarihlerinde kar yağışının sürpriz yapabileceğini ifade etti. Şen, 8-9 Şubat 2019 tarihlerinde doğu bölgelerde havanın soğuk olacağı, yoğun kar yağışının etkili olabileceğinin altını çizdi
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, kar yağışının sürpriz yapabileceğini belirtti.