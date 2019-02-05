İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya bölgesinde 7-8 Şubat 2019 tarihlerinde kar yağışının sürpriz yapabileceğini ifade etti. Şen, 8-9 Şubat 2019 tarihlerinde doğu bölgelerde havanın soğuk olacağı, yoğun kar yağışının etkili olabileceğinin altını çizdi

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, kar yağışının sürpriz yapabileceğini belirtti.



Şen, Trakya bölgesinde 7-8 Şubat 2019 tarihlerinde kar yağışının sürpriz yapabileceğini aktardı.



Ayrıca, Prof. Dr. Şen'e göre, 8-9 Şubat 2019 tarihlerinde doğu bölgelerde hava soğuk olacak.



Ek olarak, doğu bölgelerde yoğun kar yağışının etkili olabileceği bildirildi.



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