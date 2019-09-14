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Son dakika haberleri... Sami Gökdeniz'in kızı Ebru Gökdeniz evinde ölü bulundu

 Eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz'in kızı Ebru Gökdeniz evinde ölü bulundu.

YURT 14.09.2019, 00:13 14.09.2019, 00:27
Son dakika haberleri... Sami Gökdeniz'in kızı Ebru Gökdeniz evinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, eski Başkan Sami Gökdeniz, Bahçelievler Mahallesi Fazlı Sokak'taki evine geldiğinde kızı Ebru Gökdeniz'in odasında hareketsiz yattığını gördü. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Ebru Gökdeniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. 

Yapılan ilk kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Gökdeniz'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 

Kaynak: AA
#Sami Gökdeniz #Ebru Gökdeniz #Balıkesir
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