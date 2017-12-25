Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

0 0 0 0

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde saat 20:40'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.



AFAD depremin yerin 8 km derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.



ulusal.com.tr