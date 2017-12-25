Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde saat 20:40'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
AFAD depremin yerin 8 km derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.
ulusal.com.tr
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