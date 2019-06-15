banner1005
Erdoğan, Ruhani ile bir araya geldi
Erdoğan, Ruhani ile bir araya geldi
Bakan Selçuk'tan İŞKUR açıklaması
Bakan Selçuk'tan İŞKUR açıklaması
Soylu'dan Fatih Portakal'a çağrı
Soylu'dan Fatih Portakal'a çağrı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Şanlıurfa Siverek'te silahlı çatışma ve kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı çatışmada 4 kişi, çatışmadan kaçanların içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu da 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayda çok sayıda yaralı olduğu bildirildi

Son dakika haberleri... Şanlıurfa Siverek'te silahlı çatışma ve kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çeltik Mahallesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden çatışma çıktı. 

Çatışmada 4 kişi hayatını kaybettiği ifade edildi.

2 KİŞİ DE KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Çatışmadan kaçanların içinde bulunduğu otomobilin yolda çarptığı 2 kişi de yaşamını yitirdi.

Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, olayda 6 kişinin öldüğünü söyledi.

Olayda çok sayıda yaralının da olduğu ifade edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, mahalle ve hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #şanlıurfa #siverek #çatışma
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.