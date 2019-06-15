Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı çatışmada 4 kişi, çatışmadan kaçanların içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu da 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayda çok sayıda yaralı olduğu bildirildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çeltik Mahallesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden çatışma çıktı.



Çatışmada 4 kişi hayatını kaybettiği ifade edildi.



2 KİŞİ DE KAZADA HAYATINI KAYBETTİ



Çatışmadan kaçanların içinde bulunduğu otomobilin yolda çarptığı 2 kişi de yaşamını yitirdi.



Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, olayda 6 kişinin öldüğünü söyledi.



Olayda çok sayıda yaralının da olduğu ifade edildi.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.



Güvenlik güçleri, mahalle ve hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.



ulusal.com.tr



