Son dakika haberleri... Sel felaketinin yaşandığı Düzce'de son durum

Bir yıllık yağışın 24 saatte düştüğü Düzce'de hâlâ ulaşılamayan köyler var. Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü'nde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişi henüz bulunamadı. Bir kişinin hayatını kaybettiği felaket havadan görüntülendi.

Düzce'de meydana gelen sel ve heyelan felaketinde bilanço ağır.



Akçakoca Esmahanım Köyü'nde kaybolan 7 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. 4'ü çocuk 6 kişi hâlâ bulunamadı. Ekiplerin sürdürdüğü arama çalışmasına polis helikopterleri de destek veriyor.



Bir yıllık yağışın 24 saatte düştüğü bölgede ulaşım kapandı, köprüler çöktü,ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.



Sel ve heyelanın etkisiyle evler dahi sürüklendi. Bölgede yaşanan felaket havadan görüntülendi.



Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle çok sayıda noktada sel ve heyelan meydana geldi. Ekipler mahsur kalan 219 kişiyi kurtardı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede incelemelerde bulundu. Dönmez "Köylere ulaşım açılır açılmaz da ekiplerimiz olay yerine gitmek suretiyle elektrik şebekesini ayağa kaldıracak." dedi.



Bölgede, AFAD, Türk Kızılay, jandarma, gönüllü kurtarma ekipleri, İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlara yiyecek ve gıda yardımı yapılıyor.





ulusal.com.tr