Son dakika haberleri... Sel nedeniyle E-5 çift yönlü kapandı! İşte ilk görüntü

D-100 (E-5) Karayolu Kocaeli-Sakarya arası Eşme mevkii sel nedeniyle iki yönlü trafiğe kapandı. Bu arada Kocaeli, Ordu ve Samsun'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

D-100 (E-5) Karayolu Kocaeli-Sakarya arası Eşme mevkii sel nedeniyle iki yönlü trafiğe kapandı.



METEOROLOJİDEN UYARI



Kocaeli, Ordu ve Samsun'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ordu ve Samsun'da saat 17.00' ye, Kocaeli'de ise 15.00'e kadar yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.



Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.



ulusal.com.tr



