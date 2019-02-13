Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının başladığı Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi, yarın okul var mı?

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.



Demirköy ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.



Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı kısa sürede ilçe merkezi ile sınır kapısı civarını beyaz örtüyle kapladı.



Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.



Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin beklendiğini ifade etti.



TEKİRDAĞ



Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.



Özellikle Malkara ilçe merkezi ve Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.



Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın okulların tatil olup olmadığına yönelik bir açıklama henüz yapılmadı.



ulusal.com.tr