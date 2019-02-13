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Son dakika haberleri... Tekirdağ ve Kırklareli'nde yarın 14 Şubat 2019 Perşembe okullar tatil mi

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının başladığı Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi, yarın okul var mı?

Son dakika haberleri... Tekirdağ ve Kırklareli'nde yarın 14 Şubat 2019 Perşembe okullar tatil mi

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Demirköy ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiliyor. 

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışı kısa sürede ilçe merkezi ile sınır kapısı civarını beyaz örtüyle kapladı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor. 

Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin beklendiğini ifade etti.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Malkara ve Şarköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor. 

Özellikle Malkara ilçe merkezi ve Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kırklareli ve Tekirdağ'da yarın okulların tatil olup olmadığına yönelik bir açıklama henüz yapılmadı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Tekirdağ #kırklareli #kar yağışı #yarın okullar tatil mi
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