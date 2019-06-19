Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 7 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı felakette 76 kişi evlerinden tahliye edildi. Sağanak uyarısı nedeniyle jandarma ekipleri, dere yatağı ve çevresinde bulunan vatandaşlara bölgeden ayrılmaları uyarısında bulundu.

Trabzon Araklı'da yaşanan sel felaketi 7 kişinin canını aldı. 4 kişi de yaralandı.



İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda 3 kişi kayboldu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgede incelemlerde bulundu, son dakika bilgilerini paylaştı.



Bakan Soylu, felaketin bölgede büyük hasara neden olduğunu 7 binayı selin yıktığını söyledi. Ayrıca, Soylu, hasarlarla ilgili gerekli müdahalenin hemen gerçekleştiğini bildirdi.



Kaybolan 3 kişi için 281 kişilik ekip, 52 araç ve 27 iş makinesiyle sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalara başladı.



Ağırlıklı olarak dere yatağı ve çevresinde yürütülen arama çalışmalarına Samsun AFAD'a ait 1 kadavra köpeği de katılıyor.



Jandarma ekipleri benzer bir facianın bir daha yaşanmaması için dere yatağı ve çevresinde bulunan vatandaşlara, olay yerini terk etmeleri konusunda uyarıda bulundu.



ulusal.com.tr